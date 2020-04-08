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Türkiye'nin maske satış yasağı 'in gündeminde! "Erdoğan'ı örnek almalıyız"

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada küresel bir salgına neden olan Coronavirüs ile ilgili olarak Türkiye virüsün ilk çıktığı tarihten itibaren önemli tedbirler aldı. Son olarak Başkan Erdoğan maske satışlarının yasaklandığını ve maskelerin ücretsiz dağıtılacağını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması 'de de gündem oldu...

Giriş Tarihi: 8.4.2020 19:47 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 19:55 ABONE OL
Türkiye'nin maske satış yasağı İsrail'in gündeminde! Erdoğan'ı örnek almalıyız

Koronavirüse karşı en erken tedbir alan ülkelerden biri olan Türkiye, ölümcül virüse karşı aldığı önlemlerle de dünyaya örnek oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla, ülke genelinde maske satışları yasaklandı.

Vatandaşlar, PTT ve e-Devlet üzerinden verecekleri siparişlerle ücretsiz maskelerine kavuşacak.

Devletin, maske satışını tamamen yasaklaması ve vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtıyor olması, dünyaya sosyal devletin ne demek olduğunu gösterdi. Bu hamle, İsrail'in de gündemine oturdu.

"BUNU YAZDIĞIMA İNANAMIYORUM AMA..."

İsrailli gazeteci Amichai Stein, Twitter hesabından "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan'ı örnek almalıyız." diye yazdı.

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Türkiye'nin maske satış yasağı İsrail'in gündeminde! "Erdoğan'ı örnek almalıyız"
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