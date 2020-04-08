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’da 3 aylık bebek korona virüsüne yakalandı

'nın Ternopol Bölgesi'nde 3 aylık bir bebekte korona virüsüne rastlandı. Ukrayna Ternopol Bölgesi Koronayla Mücadele Masası tarafından yapılan açıklamada, Konuya ilişkin açıklama ile 3 aylık bebeğe yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 8.4.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 16:07 ABONE OL
Ukrayna’da 3 aylık bebek korona virüsüne yakalandı

Ukrayna'nın Ternopol Bölgesi'nde 3 aylık bir bebekte korona virüsüne rastlandı.

3 AYLIK BEBEKTEN İYİ HABERLER VAR

Ukrayna Ternopol Bölg3 aylık bebekten iyi haberler varesi Koronayla Mücadele Masası tarafından yapılan açıklamada, Konuya ilişkin açıklama ile 3 aylık bebeğe yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Ternopil Bölgesi'nde korona virüsüne yakalanan 3 aylık bebekten iyi haberler var. Durumu biraz daha iyiye gidiyor. Doktorlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalara göre, ülke genelinde korona virüsü vakası bin 668'e, can kaybı sayısı ise 52'ye yükseldi.

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Ukrayna’da 3 aylık bebek korona virüsüne yakalandı
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