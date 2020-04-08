Yaşlı Almanlar’dan Türkler’e teşekkür

Almanya'nın Wiesbaden kentindeki Türk dernekleri tek bir çatıda toplanarak, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara yardım eli uzattı. Kapısını çalan Müslüman gençleri karşısında gören bir Alman vatandaşı, "Siz gerçekten camiden mi geliyorsunuz?" diyerek ağlamaya başladı. Gözyaşlarına boğulan Alman vatandaşı, "Onca yıldır ben sizi yanlış tanımışım, sizleri hiç böyle bilmiyordum. Özür dilerim" dedi, sonra da teşekkür etti.Yardım ekibinde bulunan Osman Bilgili ise din, ırk, cinsiyet ayırımı yapmadan koronavirüse karşı mücadele kapsamında evinden çıkamayan komşularına yardım ettiklerini söyledi. Risk gurubunda olan yaşlılara yardım için ülke genelinde yapılan 'Komşuna yardım et' kampanyasını arkadaşlarıyla birlikte Wiesbaden'de başlattıklarını belirten Bilgili, şöyle konuştu:"Daha çok yaşlı ve yardıma muhtaç insanları tespit edip, cami gençleriyle kapılarını çalarak ihtiyaçları var mı diye soruyoruz. Müslüman, Hıristiyan ayırımı yapmadan yüzlerce yaşlı insana ulaştık. İnsanların çoğu hatırlarını sormamızdan oldukça memnun ve şaşkınlıkla bizi yanlış tanıdıklarını ifade ediyorlar. Bazı Almanlar gönderdikleri mektupla bizlere teşekkür ettiklerini yazdılar. Ayrıca bu kriz döneminde özveriyle çalışan şehrimizdeki Paulinen Hastanesi çalışanlarına kumanya hediye paketleri verdik. Doktorlar, yaptığımız bu ziyaretten oldukça memnu oldular, 'Normal şartlarda tekrar bekleriz' dediler."Almanya'nın Wuppertal kentinde koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanlar'a moral olması amacıyla yerel makamlarca verilen özel izinle 8'i Türkler'e ait, 13 camide ilk kez hoparlörden ezan okundu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Wuppertal'deki 29 yıllık Elberfeld Merkez Camisi'nde din görevlisi Mustafa Akkaya, 25 yıllık DİTİB Vohwinkel Mimar Sinan Camisi'nde din görevlisi Hasan Hüseyin Şen ve Türk Federasyonu'na bağlı 23 yıllık Elberfeld Alperen Camisi'nde din görevlisi Kemal Yavuz ilk kez hoparlörden ezan okudu. Türkler'in ve Müslümanlar'ın yoğun yaşadığı kentteki camilerde hoparlörden ezan okuma uygulaması 19 Nisan'a kadar devam edecek. DIŞ HABERLER