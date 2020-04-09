11 hafta sonra gelen özgürlük

Çinin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 500 bini aşarken, Vuhan'da 76 gündür uygulanan karantina sona erdi. Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında salıdan çarşambaya 2 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 87 bin 830 kişi öldü, virüse yakalanan 319 bin 214 kişi iyileşti.* ABD'de bulunan Türk toplumundan iki kişi hayatını kaybetti. Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk toplumu üyelerinin sayısı 10'a yükseldi.* Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde çalışan bir kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle yurtdışında yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısı 222 oldu.* İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı iki gün üst üste arttı. Dün 757 ölüm bildirilirken, önceki günkü ölü sayısı 743 olmuştu. Bu sayılar 2 Nisan'da bildirilen 950 ölüden daha düşük, ancak ülkedeki krizin sona ermediğini gösteriyor.* İtalya'da dünkü can kaybı 542 olarak kayıtlara geçti. Toplam ölü sayısı ise 17 bin 669'a yükseldi.* Almanya'da dün yeni vaka sayısı 4 bin 116 artarken, can kaybı da 180 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 196'yı buldu.* İngiltere'de dün 938 kişi hayatını kaybederken, bu sayı günlük en yüksek ölüm oranı olarak kayda geçti.* Rusya'da yeni virüs vakası üç gündür düzenli olarak artıyor. Ülkede toplam vaka 8 bin 672'ye, ölü sayısı ise 63'e yükseldi.* Ekvador'un Guayaquil kentinde evlerden ve hastanelerden son bir haftada 500 cesedin toplandığı bildirildi.* Fransa, en büyük uçak gemisi Charles de Gaulle'ün, 40 kişilik mürettebattan bazı kişilerde koronavirüs görülmesi üzerine ülkeye geri dönmek üzere yola çıktığını duyurdu.Koronavirüs salgınının başladığı yer olan Çin'in Vuhan kenti 11 haftalık karantinanın ardından yavaş yavaş normal hayata dönmeye başlıyor. Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti. Dün itibariyle 55 binden fazla yolcunun kentten ayrıldığı sanılıyor.