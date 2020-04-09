ABD’de bir günde 2 bine yakın ölü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 918 artarak 14 bini geçti. Sadece New York'ta bir günde 806 kişi ölürken, ülkedeki sağlık sistemi çökmüş durumda.New York Times gazetesi, ülkede açıklanan koronavirüs ölümlerinin gerçek sayıdan daha düşük olduğunu yazdı. New York'taki sağlık çalışanları de evlerinde ölen çok sayıda hastaya, Kovid-19 belirtisi göstermelerine rağmen test yapılmadığını bildirdi.Gazete, koronavirüs belirtileriyle hayatını kaybeden bir kişinin eşinin yoğun uğraşları sonucunda, cenaze evinde 19 gün boyunca bekletilen cesetten örnek alındığı ve test sonucunun pozitif çıktığını aktardı. ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray'daki uzmanlar, ülkedeki vaka ve ölü sayılarının gelecek iki hafta en yüksek seviyeye ulaşacağını tahmin ediyor. Beyaz Saray ekibi, bütün önlemlerin uygulanması durumunda dahi ölü sayısının 100 bini bulabileceğini öngörüyor.