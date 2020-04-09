BAE ve katil Esad arasında kanlı işbirliği

Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatın yürürlüğe girmemesi için elinden geleni yapan MbZ, ateşkesten birkaç gün önce Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ali el Şamsi'yi Şam'a göndererek Esed'le görüştürdü.

MbZ'nin planına vakıf olan kişilere dayandırılan haberde, söz konusu ateşkesin bozulması için Esed'e 3 milyar dolar ödemeyi vadedildiği, mart sonuna kadar 1 milyar dolarlık ödemenin yapılacağı, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte 250 milyon doların ödendiği kaydedildi.

ABD'DEN SAKLANAN GİZLİ TOPLANTI

Şamsi ile Esed arasındaki görüşmenin son derece gizli bir şekilde gerçekleştirildiği ve özellikle ABD'nin 0PŞİbu görüşmeden haberdar olmamasının hedeflendiği belirtilen haberde, buna gerekçe olarak Vaşington yönetiminin İdlib konusunda Ankara'nın arkasında olması ve BAE'nin İran'ın yurt dışındaki 700 milyon dolarlık dondurulmuş varlığını serbest bırakmasının ABD'yi sinirlendirmiş olması gösterildi.

İRAN VE RUSYA MUSLUKLARI KAPANAN ESED, 5 MİLYAR DOLAR İSTEDİ

Görüşmede Esed'in "finansal desteğe ihtiyaç duyduğunu" söylediği aktarılan haberde, konuya vakıf kaynağın ağzından şu sözler aktarıldı:

"Esed, İran'ın nakit sıkıntısından dolayı ödemeleri durdurduğunu, Rusya'nın da ödeme yapmaktan vazgeçtiğini söyledi. (Esed) doğrudan 5 milyar dolar istedi. 1 milyar doları mart ayı tamamlanmadan ödenmek üzere 3 milyar dolarlık ödeme konusunda anlaşmaya vardılar."

BAE'DEN 250 MİLYON DOALRLIK ÖDEMEYE GEREKÇE: KORONAVRİÜS SALGINI

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Şam ziyaretinin ardından planının basına sızacağından ve ABD'nin haberdar olacağından korkan MbZ, apar topar telefona sarılarak Esed'i aradı.

Hâlihazırda yapılmış olan 250 milyon dolarlık ödemeye bir gerekçe bulması gereken MbZ, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye halkına yönelik desteğimiz sürecektir. İçinden geçtiğimiz bu zor koronavirüs sürecinde Suriyeli kardeşlerimiz kendilerini yalnız hissetmeyecektir." dedi.





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