Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Belçika’da atık sularda korona virüs izine rastlandı

’da atık sularda korona virüs izine rastlandı

’da atık sularda korona virüs izine rastlandı.Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Belçika’nın kuzeyinde yer alan Flaman bölgesinin su arıtmasından sorumlu şirket tarafından hazırlanan raporda bölgedeki atık sulardan alınan örneklerde, korona virüse ait ribonükleik asit () izlerine rastlanıldığı açıklandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.4.2020 23:53 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 00:03 ABONE OL
Belçika’da atık sularda korona virüs izine rastlandı

Şirket, örneklerin Lo-Reninge, Poperinge, Langemark, Wulpen, Genk, Leuven, Tienen, Aartselaar ve Gent'ten alındığını bildirirken, şirketin İletişim Direktörü Anja De Wit, "Örneklerin hepsine korona virüs testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı. Sonuç virüsün bulaşıcı yönü hakkında kesinlikle hiçbir şey söylemiyor, sadece yayılması hakkında bilgi veriyor" ifadelerini kullandı.

Wit, RNA virüsün bulaşıcı yükünü kaybettikten sonra da kaldığını dile getirirken, sanitasyondan sonra suda hiçbir virüs izine ise rastlanmadığını aktardı. Wit, bu sonuçların beklentilerle uyumlu olduğunu da bildirdi.

Belçika'da toplam korona virüs vakası 24 bin 983'e, hayatını kaybedenler ise 2 bin 523'e yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Belçika’da atık sularda korona virüs izine rastlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA