Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi: Corona virüsü aşısı için insan üzerinde…

Corona virüsü aşısı çalışmaları tüm dünyada ve Türkiye'de normal şartlarda olabileceğinden hızlı devam ediyor. Çarşamba günü, Maryland merkezli bir biyoteknoloji şirketi olan Novavax, aşı adayı için Mayıs ayı ortasında Avustralya'da insan denemelerine başlayacağını söyledi. Novavax, daha önce olmadığı gibi testin erken aşamalarında hızlanan umut verici aşı programlarını açıklayan iki düzineden fazla şirketten biri olma özelliği taşıyor. Yine Çarşamba günü, kök hücre şirketi Mesoblast, Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından desteklenen ve kemik iliğinden türetilen hücrelerin koronavirüse ölümcül bir bağışıklık reaksiyonu geliştiren hastalara yardımcı olup olamayacağını test edecek 240 hasta bir klinik deney başlattığını söyledi.

YAPILAN AŞI ÇALIŞMALARI

Normal koşullarda, yeni aşıların ve tedavilerin geliştirilmesi yıllar alıyor. Ancak ilaç endüstrisi, kar amacı gütmeyen kuruluşların, devlet kurumlarının ve düzenleyici otoritelerin desteğiyle bu zaman çizelgesini sıkıştırmak için yarışıyor.