Fransa İçişleri Bakanlığının 1400 personelinde Kovid-19 tespit edildi

Fransa'da İçişleri Bakanlığının 1400 personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, 300 bin kişinin çalıştığı Bakanlıkta, 1400 memurun Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

568 BİNDEN FAZLA KİŞİYE PARA CEZASI VERİLDİ

Ülke genelinde 17 Mart'tan bu yana serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırmayı ihlal eden 568 binden fazla kişiye para cezası verildiğini ifade eden Castaner, Bakanlık olarak 40 milyon maske siparişi verdiklerini kaydetti.

Castaner, 13 Mart'tan itibaren polislere bir milyondan fazla maske dağıltıldığını söyledi.

Fransa'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 869'a, vaka sayısı ise 112 bin 950'ye yükselmişti.