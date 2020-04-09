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İngiltere Başbakanı yoğun bakıma alınmıştı! Johnson'un sağlık durumu nasıl?

Virüsün ilk yayılma aşamasında yaptığı açıklamalarla tepki çeken İngiltere Başbakanı karantinadaki coronavirüs hastaları ile görüşmüş ardından coronavirüse yakalandığı bildirilmişti. Boris Johnson coronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından semptomların devam etmesi sonucu yoğun bakıma alınmıştı. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak Johnson'un son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.4.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 10:46 ABONE OL
İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alınmıştı! Johnson'un sağlık durumu nasıl?

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) semptomlarının devam etmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

GECE SAATLERİNDE YOĞUN BAKIMA ALINDI

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantina sürecinin ardından semptomlarının devam etmesi sonucu geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Boris Johnson'ın durumunun iyiye gittiğini ve 'yatakta oturabildiğini' ifade etti. 5 Nisan hastaneye kaldırılan Johnson, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a kabine toplantılarına başkanlık etme yetkisi vermişti.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alınmıştı! Johnson'un sağlık durumu nasıl?
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