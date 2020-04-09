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, 'den geri ödeme istiyor! 3,5 milyon bozuk kit...

Coronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre, , 'den aldığı coronavirüs test kitlerinin bozuk olduğunu iddia etti. İngiltere Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Profesör Sharon Peacock ise korona virüs salgınına yanıt olarak alınan bu test kitlerini "Oyunun kuralını değiştirecek" şeklinde lanse ettiği kitlerin yanlış sonuçlar verdiği belirtildi. İngiltere geçtiğimiz ay Çin'den satın aldığı test kitlerinin bozuk çıkması nedeniyle kitlerin parasını istiyor.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.4.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 10:35 ABONE OL
İngiltere, Çin'den geri ödeme istiyor! 3,5 milyon bozuk kit...

İngiltere, Çin'den satın aldığı 3.5 milyon korona virüs test kitinin bozuk çıkması üzerine parasını geri istedi.

İngiltere, Çin'den ithal ettiği yaklaşık 3.5 milyon test kitinin, pek çok kez negatif ve pozitif sonuçları yanlış verdiğini açıkladı. Boris Johnson hükümeti, geçtiğimiz ay Çin'den satın alınan ancak kullanımı güvenilir olmadığı belirlenen 3.5 milyon korona virüs test kiti için geri ödeme istiyor. Korona virüs test koordinatörü Pr. Dr. John Bell, satın alınan testlerin ciddi derecede güvenlik sorunu taşıdığını, Covid-19 testine tabi tutulan çoğu insanda hatalı sonuçlar alındığını doğruladı. Bell, "Maalesef bugüne kadar kullandığımız testler iyi sonuç vermedi. Birçok yanlış negatif görüyoruz, yanlış pozitifler de görüyoruz. Bu test kitleri bizim için iyi sonuçlar vermedi" şeklinde konuştu.

İngiltere Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Profesör Sharon Peacock ise korona virüs salgınına yanıt olarak alınan bu test kitlerini "Oyunun kuralını değiştirecek" şeklinde lanse etmişti. Peacock, başlangıçta test sonuçlarının birkaç gün içinde elde edileceğini ancak kitlerin görünürdeki başarısızlığının sıkıntıya sebep olduğunu açıkladı.

İngiltere şokta! Yine Çin! Aldıkları test kitleri virüslü çıktı

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İngiltere, Çin'den geri ödeme istiyor! 3,5 milyon bozuk kit...
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