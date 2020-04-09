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'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya, vaka sayısı ise 9 bin 668'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.4.2020 22:02 ABONE OL
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 86'ya ulaşırken, 213 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 668'e çıktığı kaydedildi.

1000'DEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ

Açıklamada ayrıca hastalardan 166'sının durumunun ağır olduğu, 1011 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi
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