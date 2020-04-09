Kuaförde gizli tıraşa suçüstü! 6 bin 360 TL'lik traş!

İstanbul'un Bağcılar İlçesi'ne bağlı Göztepe Mahallesi'nde Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle kapalı olması gereken bir erkek kuaförünün açık olduğunu saptayan İstanbul Polisi önceki akşam saat 21.30 sıralarında kontrol etmek için söz konusu adrese gitti.

Kuaförde gizli tıraşa suçüstü... Tıraş yaparken böyle yakalandı | Video

CEZA YAZDILAR

Adreste Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayarak tıraş olan ve kuaförlük yapmaya devam ederek tıraş yapmaya devam eden toplamda iki kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle üç bin 572 lira idari para cezası kesildi. İki kişiye toplam altı bin 360 lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Kuaför çalışanı ile koltukta tıraşı yarım kalan kişinin tedbirlere uymadıklarının belirlendiği ve yakalandıkları anlar polis kamerasına böyle yansıdı.