Son dakika: Moskova'da patlama! Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında...
Rusya’nın başkenti Moskova’da kent merkezine yakın bölgede bulunan Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir binada olduğu ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu.
Giriş Tarihi: 9.4.2020 14:07Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 14:21ABONE OL
Rusya'nın başkenti Moskova'da kent merkezine yakın bölgede bulunan Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir binada olduğu ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu.