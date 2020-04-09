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Son dakika: 'da patlama! Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında...

Rusya’nın başkenti ’da kent merkezine yakın bölgede bulunan Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir binada olduğu ve ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.4.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 14:21 ABONE OL
Son dakika: Moskova'da patlama! Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında...

Rusya'nın başkenti Moskova'da kent merkezine yakın bölgede bulunan Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir binada olduğu ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu.

(Ayrıntılar gelecek)

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Son dakika: Moskova'da patlama! Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında...
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