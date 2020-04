NATO'nun Belçika'daki SHAPE Karargahı'ndan Türkiye'ye teşekkür

SHAPE'in resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Türkiye Kovid-19'la mücadele bağlamında Bosna Hersek'e yardım gönderdi. Pandemi sürecinde NATO müttefikleri ve ortakları birbirine destek olmaya devam ederek birlikte daha güçlü olduğumuzu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Diğer taraftan, NATO da Milli Savunma Bakanlığının Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya gönderdiği yardıma ilişkin mesajları resmi sayfasından paylaştı.

Turkey provided aid to Bosnia and Herzegovina to assist in the fight against #COVID19. #NATO Allies and partners continue to support each other during this pandemic and show we are #StrongerTogether. https://t.co/bQFD4barzS