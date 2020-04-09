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'nun Belçika'daki SHAPE Karargahı'ndan Türkiye'ye teşekkür

'nun Belçika'nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE), Türkiye'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 'e gönderdiği tıbbi malzemeler için teşekkür edildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.4.2020 13:51 ABONE OL
NATO'nun Belçika'daki SHAPE Karargahı'ndan Türkiye'ye teşekkür

SHAPE'in resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Türkiye Kovid-19'la mücadele bağlamında Bosna Hersek'e yardım gönderdi. Pandemi sürecinde NATO müttefikleri ve ortakları birbirine destek olmaya devam ederek birlikte daha güçlü olduğumuzu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Diğer taraftan, NATO da Milli Savunma Bakanlığının Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya gönderdiği yardıma ilişkin mesajları resmi sayfasından paylaştı.

TÜRKİYE'DEN BALKAN ÜLKELERİNE KOVİD-19'LA MÜCADELE DESTEĞİ

Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine askeri kargo uçağıyla tıbbi yardım göndermişti.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan tıbbi malzemeleri taşıyan uçak, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın ardından yardımları Kosova'ya da ulaştırmıştı.

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NATO'nun Belçika'daki SHAPE Karargahı'ndan Türkiye'ye teşekkür
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