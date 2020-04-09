Peru'da coronavirüslü kadınlar doğum yaptı! Bebeklerin test sonuçları dünyaya duyuruldu...

Peru'da corona virüs hastası iki kadın doğum yaptı. Hastanenin yaptığı açıklamada bebeklerin, corona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, annelerin bebeklerini emzirmesinde bir sakıncası olmadığını açıklamıştı.

Lima'daki Rebagliati Hastanesinin belirttiğine göre bebeklerin ilki 27 Mart'ta ikincisi 31 Mart'ta doğdu. Doğumlar, doktorların tavsiyesi üzerine komplikasyonları önlemek için sezaryen olarak gerçekleşti.

Hastanenin aile biriminde doktor olan Carlos Albretch, "neyse ki bir anne ve bebek arasında bir virüs iletimi olmadı, bu da annelerden yeni doğanlara bulaşma olmadığı anlamına geliyor" dedi.

Doktor her iki annenin de hala corona virüs tedavisi görmesine rağmen sağlıklı olduğunu ekledi.

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DSÖ: ANNELER EMZİRMELERİ İÇİN TEŞVİK EDİLMELİ

Şubat ayının başında salgının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde bir bebek corona virüs semptomlarıyla doğmuştu. Sağlık görevlileri bu durumun ardından annelerin doğmamış bebeklerine virüs bulaştırabileceklerine yönelik endişelerini dile getirmişti.

Ancak Çin'de şubat ayının ortasında, testleri pozitif çıkan dokuz hamile kadının katılımıyla yapılan araştırma farklı sonuçlar ortaya koydu. Lancet dergisinde yayımlanan sonuçlara göre Covid-19 enfeksiyonunun dikey bulaşma olasılığını desteklemek için henüz güvenilir bir kanıt bulunamadı.

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 olan annelerin sıkı hijyen sağlamak şartıyla, yeni doğan bebeklerinin bakımlarını yapmaları ve emzirmeleri için teşvik edilmeleri gerektiğini söyledi.

Doktor Albretch "Bu salgınla ilgili bir deneyimimiz yok. Çin ve İtalya'nın emzirme önerileri veren bazı yayınları var. Anne sütü yoluyla bulaşma gösterilmemiştir" dedi. Aynı zamanda doktor, daha şiddetli semptomları olan kadınlar için rehberliğin farklı olabileceğini belirtti ve "bu gibi durumlarda yeni doğan bebeklerin anneden ayrılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Rebagliati Hastanesi bebeklere ikinci bir corona virüs testi daha yaptığını ve sonuçları beklediğini açıkladı. Peru'da şimdiye kadar yüz yedi kişi corona virüsten hayatını kaybederken bin 301 kişi hastalığı yenerek iyileşti.