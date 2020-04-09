Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Afrika'da corona virüs kaynaklı can kaybı 500'ü aştı!

Son dakika: 'da kaynaklı can kaybı 500'ü aştı!

görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, genelinde salgın nedeniyle toplam 535 kişi öldü ve virüse yakalanan 1096 kişi iyileşti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.4.2020 17:31 ABONE OL
Son dakika: Afrika'da corona virüs kaynaklı can kaybı 500'ü aştı!

Lesotho ve Komor Adaları'nda henüz vaka bildirilmezken Gine, Cibuti, Ruanda, Madagaskar, Uganda, Eritre, Gine Bissau, Ekvator Ginesi, Mozambik, Namibya, Eswatini, Çad, Sierra Leone, Burundi, Güney Sudan, Sao Tome ve Principe'te henüz herhangi bir can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika, Cezayir, Mısır ve Fas'ta 1000'in üzerinde vaka tespit edildi. Güney Sudan, Burundi, Sao Tome, Gambia, Moritanya, Sierra Leone, Cape Verde ve Malavi'de virüs bulaşan kişi sayısı 10'un altında kaldı.

Kovid-19 nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ülkeler Kuzey Afrika'da yer alırken Cezayir'de 205, Mısır'da 103, Fas'ta 96, Tunus'ta 24 kişi hayatını kaybetti.

Afrika'da önlemler kapsamında şu ana kadar 43 ülke sınırlarını tamamen kapattı, 7 ülke de uluslararası hava trafiğini sonlandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Afrika'da corona virüs kaynaklı can kaybı 500'ü aştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA