Son dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünayayı etksi altına alan corona virüs can almaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı
Giriş Tarihi: 9.4.2020 18:18Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 18:32ABONE OL
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünayayı etksi altına alan corona virüs can almaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı.