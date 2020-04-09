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Son dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünayayı etksi altına alan can almaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.4.2020 18:18 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 18:32 ABONE OL
Son dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünayayı etksi altına alan corona virüs can almaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı.

Ekonomistler, İlahiyatçılar, Sağlık görevlileri, Psikiyatristler, Sosyologlar konuşuyor… Salgından sonra nasıl bir dünyaya uyanacağız?

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Son dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı
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