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Son dakika haberi: 'de kabus sürüyor! Son 24 saatte yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti

Coronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Corona virüs salgınının en çok etkilediği ülke olan 'den korkutan haberler geliyor. Edinilen son daika haberine göre; ABD'de son 24 saatte 1890 kişi hayatını kaybetti. Böylece ABD'de coronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 808'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.4.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 17:31 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'de kabus sürüyor! Son 24 saatte yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti

Dünya çapında en fazla korona virüsü (Covid-19) vakasının görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Covid-19 nedeniyle ölü sayısı 14 bin 808'e yükseldi. Ülke genelinde vaka sayısı ise 435 bin 160'a ulaştı.

ABD'NİN WUHAN'I...

Salgının en fazla görüldüğü New York kentinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 269'a, vaka sayısı 151 bin 171'e ulaştı. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey'de hayatını kaybedenlerin sayısı bin 505'e, vaka sayısı ise 47 bin 437'ye yükseldi.
Korona vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında üçüncü sırada yer alan Michigan eyaletinde vaka sayısı 20 bin 346'ya yükselirken, hayatını kaybedenler 959 olarak açıklandı.

Ülke genelinde vaka sayısına göre dördüncü sırada yer alan Kaliforniya'da 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 507'ye yükseldi. Eyalette 233 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 19 bin 63'e çıktı.

Louisiana'da ölü sayısı 652, vaka sayısı 17 bin 30 olarak kayıtlara geçti. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 16 bin 790 olurken, ölü sayısı 433 olarak açıklandı.

Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 16 bin 743 olarak açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısının 319 olduğu bildirildi.
Florida'da ise vaka sayısı 15 bin 698, ölenlerin sayısı ise 323 olarak kaydedildi.

Illinois eyaletinde vaka sayısı 15 bin 78'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 462 olarak açıklandı.

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Son dakika haberi: ABD'de kabus sürüyor! Son 24 saatte yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti
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