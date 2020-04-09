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Haberi: Bilim insanlarından çarpıcı araştırma! marketlerde böyle yayılıyor

Dünyayı etkisi altına alan salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 1.5 milyondan fazla insanda görülen virüs, 90 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Her geçen gün tedirginliğin arttığı salgın ile ilgili uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ederken, son olarak Finlandiya’dan gelen çarpıcı araştırma raporu, tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Aalto Üniversitesi bilim insanları, marketlerdeki tehlikeye dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.4.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 17:30 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bilim insanlarından çarpıcı araştırma! Corona virüsü marketlerde böyle yayılıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan salgını, her geçen gün can almaya devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 1.5 milyondan fazla insanda görülen virüs 89 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Finlandiya'nın Espoo kentinde bulunan Aalto Üniversitesi bilim insanlarının hazırladığı araştırma raporu tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Aalto Üniversitesi bilim insanları, marketlerdeki tehlikeye dikkat çekti. İşte haberinin ayrıntıları…

BİLİM İNSANLARINDAN ÇARPICI ARAŞTIRMA RAPORU: MARKETLERDE BÖYLE YAYILIYOR

Dünyayı etkisine altına alan (Covid-19) salgınıın yayılma hızına ilişkin Finlandiya'dan çarpıcı bir araştırma geldi. Aalto Universitesi, bir hapşırıktan ve öksürükten etrafa saçılan mikrodamlacıkların dakikalar boyunca kapalı ortamlarda nasıl havada kalabildiğine ilişkin görüntülü simülasyon yaparak, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

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Son Dakika Haberi: Bilim insanlarından çarpıcı araştırma! Corona virüsü marketlerde böyle yayılıyor
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