Son Dakika Haberi: Bilim insanlarından çarpıcı araştırma! Corona virüsü marketlerde böyle yayılıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını, her geçen gün can almaya devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 1.5 milyondan fazla insanda görülen virüs 89 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Finlandiya'nın Espoo kentinde bulunan Aalto Üniversitesi bilim insanlarının hazırladığı araştırma raporu tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Aalto Üniversitesi bilim insanları, marketlerdeki tehlikeye dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BİLİM İNSANLARINDAN ÇARPICI ARAŞTIRMA RAPORU: MARKETLERDE BÖYLE YAYILIYOR

Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıın yayılma hızına ilişkin Finlandiya'dan çarpıcı bir araştırma geldi. Aalto Universitesi, bir hapşırıktan ve öksürükten etrafa saçılan mikrodamlacıkların dakikalar boyunca kapalı ortamlarda nasıl havada kalabildiğine ilişkin görüntülü simülasyon yaparak, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.