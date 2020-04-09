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haberleri: Sağlık Bakanı'ndan şoke eden corona virüsü itirafı! 'Onlarla' müzakere edecekler

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Salgının Güney Amerika'daki merkez üssü ülkelerinden birisi olan 'da da durum kötüye gidiyor. Ülkede 16 bin 195 kişi enfekte olurken hayatını kaybedenlerin sayısı 822 olarak açıklandı. Hükümetin salgınla mücadeleleri ise adeta eleştiri yağmuruna tutuluyor. Brezilya hükümeti, salgını önlemek için şaşırtan bir hamle atacağını duyurdu. Ülkenin Sağlık Bakanı tarafından yapılan ve adeta itiraf niteliği taşıyan açıklama, dünya gündeminde de en çok konuşulan son dakika haberleri arasında öne çıktı.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 14:09 ABONE OL
Son dakika haberleri: Brezilya Sağlık Bakanı'ndan şoke eden corona virüsü itirafı! 'Onlarla' müzakere edecekler

Antartika dışında bütün kıtalara yayılım gösteren yeni tip corona virüsü hakkında haberleri peş peşe geliyor. Salgın, Latin Amerika'da da etkisini gösterirken en çok etkilediği ülkelerden birisi de oldu. 9 Nisan itibarı ile ülkede 16 bin 195 kişi corona virüse enfekte olurken 822 kişi Covid-19 nedeni ile hayata gözlerini yumdu. Koronavirüs Brezilya'da etkisini giderek arttırırken hükümetin yaklaşımı ise eleştiri yağmuruna tutuluyor.

BREZİLYA SAĞLIK BAKANI'NDAN ŞOKE EDEN CORONA VİRÜSÜ İTİRAFI!

Latin Amerika'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olmasına karşılık etkili bir mücadele sergilemediği gerekçesiyle eleştirilen Brezilya'da hükümet 'farklı' bir adım attı. Sağlık Bakanı tarafından yapılan ve itiraf niteliğinde olan açıklama, dünya gündemine bomba gibi düştü.

İşte, son dakika haberinin detayları ve o açıklama;

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Son dakika haberleri: Brezilya Sağlık Bakanı'ndan şoke eden corona virüsü itirafı! 'Onlarla' müzakere edecekler
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