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haberleri: paniği! Duyan denize atladı! Akılalmaz görüntüler...

'da sefer yapan bir feribottaki yolcuda tespit edildi. Durumun anons edilmesi ile ortalık karıştı. Yolcular teker teker denize atlarken, o anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. İşte o görüntüler...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.4.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 16:48 ABONE OL
Son dakika haberleri: Coronavirüs paniği! Duyan denize atladı! Akılalmaz görüntüler...

Endonezya'da sefer yapan feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından durumun anons edilmesiyle yolcular denize atladı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Endonezya'da feribotta corona virüsü paniği duyan denize atladı | Video

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara bölgesinden Maumere kentine giden feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edildi. Feribotun limana yanaşmasına izin verilmeyince, durum yolculara anons edildi. 255 yolcunun bulunduğu feribotta aniden panik havası yayıldı ve yolcular kendilerini suya attı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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Son dakika haberleri: Coronavirüs paniği! Duyan denize atladı! Akılalmaz görüntüler...
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