Son dakika haberleri: Coronavirüs paniği! Duyan denize atladı! Akılalmaz görüntüler...

Endonezya'da sefer yapan feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından durumun anons edilmesiyle yolcular denize atladı. O anlar amatör kameralara yansıdı.
Endonezya'da feribotta corona virüsü paniği duyan denize atladı | Video
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara bölgesinden Maumere kentine giden feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edildi. Feribotun limana yanaşmasına izin verilmeyince, durum yolculara anons edildi. 255 yolcunun bulunduğu feribotta aniden panik havası yayıldı ve yolcular kendilerini suya attı. O anlar saniye saniye kaydedildi.CORONA VİRÜS PANDEMİSİNE KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMENİN PÜF NOKTALARI İŞTE TÜRKİYE'DE KARANTİNAYA ALINAN İL VE İLÇELERİN LİSTESİ CORONA VİRÜSE KARŞI ALINAN ÖNLEMLERİN PÜF NOKTALARI