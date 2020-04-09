Türkiye yardımlarında Balkanlar’ı da unutmadı

Kovid-19 pandemisi dünyanın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Batılı devletler birbirlerini tıbbi malzemelerini çalmakla suçluyor. Avrupa Birliği üyeleri dayanışma olmadığından dolayı kavgaya tutuşuyor. ABD ise küresel liderlikten uzak bir görüntü içinde. Bu zorlu süreçte Türkiye pandemi öncesinde olduğu gibi şimdi de yardım elini dünyaya uzatmaya devam ediyor.Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya ulaştı.Türkiye'nin gönderdiği yardımları taşıyan uçağı Türk büyükelçilerinin yanı sıra bu ülkelerin bakanları karşıladı. Yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen ve Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitlerinden oluşan malzemeler, bölge ülkelerinin yetkili makamlarına teslim edildi. Yardım malzemelerinin üzerine, gönderilen ülke dillerinde ve Türkçe, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine yer verildi. Türkiye, geçen hafta da İtalya ve İspanya'ya tıbbi yardımda bulunmuştu.Türkiye tarafından Arnavutluk Savunma Bakanlığı'na hibe edilen 6 ambulans da düzenlenen törenle teslim edildi. Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, "Kendisi de salgınla mücadele ederken, bu zor günlerde yanımızda olan müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Türkiye ve Başkan Erdoğan'a minnettar olduklarını belirtirken, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic "Karadağ ve Türkiye Kovid-19'a karşı birlikte savaşacak" mesajını paylaştı. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de "Kovid-19 salgını nedeniyle geçirdiğimiz zor süreçte, müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız" ifadesini kullandı.