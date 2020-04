100 günde 1.5 milyon vaka

BORİS

Koronavirüs pandemisi 100 gündür dünyayı felce uğratıyor. Dün itibariyle dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 584 bin 982'ye ulaştı. 94 bin 720 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 353 bin 75 oldu.Pandeminin en hızlı yayıldığı ABD'de, ölü sayısı 16 bin 246'ya, vaka sayısı 457 bin 101'e yükseldi. Koronavirüs bulaştırma tehdidinde bulunan iki kişiye terör suçlaması yöneltildi.İspanya'da ölü sayısı 15 bini aşarken hükümet OHAL'i 26 Nisan'a kadar uzattı.İtalya'da son 24 saatte 610 kişi öldü, toplam can kaybı 18 bin 279 oldu.İngiltere'de dün de ölümler 881 kişi artarak toplam 7 bin 978'e çıktı.Fransa'da ölenlerin sayısı dün rekor sayıyla, bin 341 artarak 12 bin 210'a yükseldi.Almanya'da dün 102 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 2 bin 451'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 7 Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi.Çin'de yeni vaka sayısında iki gündür hafif artış kaydediliyor. Sağlık yetkilileri, yeni vaka sayısını 63 olarak açıkladı.Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların kaldığı kamp karantinaya alındı.Portekiz yaklaşık 2 bin mahkumu kapsayacak af kararı aldı.İran'da ölü sayısı 4 bin 110'a yükseldi.New York Times gazetesi, Riyad Valisi Faysal bin Bandar bin Abdulaziz Saud'un da aralarında bulunduğu 150 Suudi Arabistan kraliyet üyesinde koronavirüs tespit edildiği bildirildi.Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic'in oğlunda Kovid-19 tespit edildi. Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk göz ağrım koronavirüse yakalandı. Hastalığı yeneceğine inanıyorum" dedi. Balkanlarda en sert tedbirleri uygulayan Sırbistan'da vaka sayısı 2 bin 867'ye, ölü sayısı 66'ya ulaştı. Furkan HAYKIR / SABAHNew York Times gazetesi, koronavirüsün New York'a Asya'dan değil Avrupa'dan geldiğini iddia etti. Öte yandan ABD'de yapılan ankette, halkın yüzde 56'sının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedeceği endişesi taşıdığı anlaşıldı. Başka bir ankette ise eski Başkan Barack Obama'nın koronavirüs salgınını Başkan Donald Trump'tan daha iyi yöneteceğini düşündüğü ortaya çıktı.Pazar gecesi Londra'daki St. Thomas Hastanesi'nde yoğum bakıma kaldırılan Kovid-19 hastası İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakımdan çıktı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada Johnson'ın moralinin gayet iyi olduğu bildirildi.Avustralya'nın Monash Üniversitesi ve Kraliyet Hastanesi'nden bilim insanları, koronavirüsü 2 günde öldüren ilaç bulduklarını duyurdu. Bir doz Ivermectin sayesinde, viral RNA miktarının 24 saat sonra yüzde 93, 48 saat sonra da en az yüzde 99 oranında azaldığı belirlendi. İlaç, deney sırasında numuneler üzerinde toksik etki göstermedi.İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, BBC'ye demecinde ülkesindeki sokağa çıkma kısıtlamalarının Nisan sonundan itibaren gevşetilmeye başlatılabileceğini söyledi. Avrupa'da birçok ülke daha yasakları kaldırmayı planlıyor. Ancak Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi salgının zirve noktasına henüz ulaşmadığına işaret ederek bu kararların erken olduğuna vurgu yaptı.Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, koronavirüsün ekonomik etkileri nedeniyle dünyada yarım milyardan fazla insanın yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısını yaptı.