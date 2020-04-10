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'da yaşayan Fransız ve Belçikalı 'yi böyle anlattı: Dezenfektan ve maske ücretsiz, orada hiç bir şey yok!

salgınına karşı en hızlı tedbir alan ülke oldu.Geçen yılın aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüse yönelik tedbirleri alan Türkiye, bu alanda vaka görülmesi halinde gerekli eylem planını da hazırladı. 'da yaşayan Fransız ve Belçikalı iki kişi ise Türkiye'deki tedbirleri böyle anlattı. Coronavirüs salgınına karşı aldığımız tedbirlere dikkat çeken Fransız, "Burada her şeyimiz var oralarda hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 17:13 ABONE OL
Antalya'da yaşayan Fransız ve Belçikalı Türkiye'yi böyle anlattı: Dezenfektan ve maske ücretsiz, orada hiç bir şey yok!

Türkiye'nin coronavrüs salgınına karşı aldığı tedbirler Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Fransız ve Belçikalı iki kişinin sohbetine böyle yansıdı. Burada her şeyimiz var oralarda hiçbir şey yok.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan bir Fransız, çektiği görüntülerle Türkiye'yi anlattı. Corona virüs salgını etkisi altında olduğumuz bu dönemde alınan tedbir ve önlemlere dikkat çeken adam, "Dezenfektanı ve maskeyi ücretsiz veriyorlar. Aradığınız her şey markette var." diyerek çektiği videoyla Türkiye'deki durumu anlattı.

Antalya'da yaşayan Fransız, Türkiye'yi böyle anlattı: "Dezenfektan ve maskeyi ücretsiz veriyorlar" | Video

DEZENFKTANLARIN ÜCRETSİZ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan bir Fransız, Türkiye'de koronavirüse karşı verilen mücadeleyi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı. Bir markete çekim yaparak giren Mourad Ghazli isimli Fransız, kapıda önce el dezenfektan kullanıyor ve bunun ücretsiz olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye'de maskelerin de ücretsiz dağıtıldığını anlatan Ghazli markette çalışan görevlilerin maske ve koruyucu önlemleri aldığını izleyicilerine gösteriyor. Fransa vatandaşı Ghazli, "Burada belediyeler bile maske dağıtıyorlar. Ama maskeye para ödemek ve satın almak istiyorsanız o eczaneci cezalandırılır" diyor. Ghazli, çıkarken karşılaştığı bir Belçikalı ile de durum değerlendirmesi yapıyor. Alanya'da karşılaşan iki turistin sohbetinde şu cümleler sarf ediliyor: "Burada olmak Fransa'da ya da Belçika'da olmaktan daha iyi. Burada ücretsiz maskelerimiz var, orada hiçbir şey yok."

Son dakika: Türkiye, koronavirüse karşı tedbirlerini aldı! İşte koronavirüse karşı alınan önlemler

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Antalya'da yaşayan Fransız ve Belçikalı Türkiye'yi böyle anlattı: Dezenfektan ve maske ücretsiz, orada hiç bir şey yok!
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