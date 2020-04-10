Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Corona virüse karşı suni virüs geliştirildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisin de tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını şu ana kadar 1.5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 95 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan salgın ile ilgili aşı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ABD'li bilim adamları laboratuvar ortamında yeni tip corona virüsü Kovid-19'a karşı aşı olarak kullanılabilecek olan bir virüs geliştirdi. İşte dünyanın konuştuğu son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU GELİŞMEYİ KONUŞUYOR: CORONA VİRÜSE KARŞI…

Araştırmacılar, köpeklerde olduğu bilinen fakat insanlara zararı olmayan doğal parainfluenza virüsü 5 (PIV 5) bazında, bu virüse enfekte olan hücrelere koronavirüsün dikenlerindekinin benzeri olan S-glikoprotein ürettiren bir gen ekleyerek modifiye bir virüs geliştirdi. Şimdiye kadar testler MERS koronavirüslü fareler üzerinde yapılsa da uzmanlar, bu yöntemin SARS-CoV-2'de de etkili olacağını düşünüyor. Dr. Paul McCray'e göre Kovid-19'a yol açan koronavirüse karşı etkili aşı bulmak an meselesi.