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Dünya bu haberini konuşuyor! Corona virüse karşı suni virüs geliştirildi

Dünya corona virüs salgını ile mücadelesine devam ederken, haberleri de gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 1.5 milyondan fazla insan salgına yakalanırken, 95 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Her geçen gün vaka ve ölü sayısının arttığı salgın ile ilgili aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ABD’li bilim adamları labovatuvar ortamında yeni tip Kovid-19’a karşı aşı olarak kullanılabilecek olan bir virüs geliştirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 09:56 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Corona virüse karşı suni virüs geliştirildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisin de tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını şu ana kadar 1.5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 95 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan salgın ile ilgili aşı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ABD'li bilim adamları laboratuvar ortamında yeni tip Kovid-19'a karşı aşı olarak kullanılabilecek olan bir virüs geliştirdi. İşte dünyanın konuştuğu haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU GELİŞMEYİ KONUŞUYOR: CORONA VİRÜSE KARŞI…

Araştırmacılar, köpeklerde olduğu bilinen fakat insanlara zararı olmayan doğal parainfluenza virüsü 5 (PIV 5) bazında, bu virüse enfekte olan hücrelere koronavirüsün dikenlerindekinin benzeri olan S-glikoprotein ürettiren bir gen ekleyerek modifiye bir virüs geliştirdi. Şimdiye kadar testler MERS koronavirüslü fareler üzerinde yapılsa da uzmanlar, bu yöntemin SARS-CoV-2'de de etkili olacağını düşünüyor. Dr. Paul McCray'e göre Kovid-19'a yol açan koronavirüse karşı etkili aşı bulmak an meselesi.

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Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Corona virüse karşı suni virüs geliştirildi
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