Son dakika haberleri: Dünya bu flaş gelişmeyi konuşuyor! Corona virüsü 2 günde öldürüyor

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Corona virüs salgını şu ana kadar 88 binden fazla insanın ölümüne neden olurken, toplamda 1 milyon 480 binden fazla insanda görüldü. Virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında ABD, İspanya, İtalya ve Almanya yer alırken, aşı çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak, parazit öldürücü ilaç olan Ivermectin'in antiviral etkiye sahip olduğu ve yeni tip koronavirüsü hücre kültürlerinde 48 saat içerisinde öldürdüğü belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYANIN KONUŞTUĞU SON DAKİKA HABERİ: 48 SAAT İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR

Antiviral Research'ın aktardığına göre, Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi ve Kraliyet Hastanesi'nden bilim insanları, laboratuvar koşullarında Ivermectin'in koronavirüslü hücreler üzerinde etkisini analiz etti.