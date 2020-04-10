Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberleri: Dünya bu flaş gelişmeyi konuşuyor! Corona virüsü 2 günde öldürüyor

haberleri: bu flaş gelişmeyi konuşuyor! virüsü 2 günde öldürüyor

yeni tip virüsü Kovid-19 ile mücadelesine devam ederken, haberleri de gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 1.5 milyona yakın insanın yakalandığı salgın, 88 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü, başta olmak üzere tüm dünyada aşı çalışmaları devam ederken, parazit öldürücü ilaç olan Ivermectin’in karşı etkili olduğu açıklandı. İşte tüm dünyayı heyecanlandıran son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 07:21 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 07:22 ABONE OL
Son dakika haberleri: Dünya bu flaş gelişmeyi konuşuyor! Corona virüsü 2 günde öldürüyor

bu haberini konuşuyor: virüs salgını şu ana kadar 88 binden fazla insanın ölümüne neden olurken, toplamda 1 milyon 480 binden fazla insanda görüldü. Virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında ABD, İspanya, İtalya ve Almanya yer alırken, aşı çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak, parazit öldürücü ilaç olan Ivermectin'in antiviral etkiye sahip olduğu ve yeni tip koronavirüsü hücre kültürlerinde 48 saat içerisinde öldürdüğü belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYANIN KONUŞTUĞU SON DAKİKA HABERİ: 48 SAAT İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR

Antiviral Research'ın aktardığına göre, Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi ve Kraliyet Hastanesi'nden bilim insanları, laboratuvar koşullarında Ivermectin'in koronavirüslü hücreler üzerinde etkisini analiz etti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Dünya bu flaş gelişmeyi konuşuyor! Corona virüsü 2 günde öldürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA