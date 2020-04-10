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İngiltere'de yaşayan Türk oyuncudan corona virüs açıklaması! 'ın açıklamalarından sonra o festival...

Corona virüs krizi ilk patlak verdiğinde sürü bağışıklığı fikrini savunan 'ın hastaneye kaldırılmasının yankıları sürüyor. haberine göre 65.872 vakanın olduğu İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı da 8 bini geçti. Türkiye'nin aldığı tedbirlerin ne kadar ciddi olduğunu belirten hayatını İngiltere'de sürdüren Türk oyuncu , Başbakan Johnson'ın açıklamalarından sonra büyük bir festival düzenlendiğini bu festivalden sonra virüsün daha da hızlı yayıldığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 12:03 ABONE OL
İngiltere'de yaşayan Türk oyuncudan son dakika corona virüs açıklaması! Boris Johnson'ın açıklamalarından sonra o festival...

İngiltere'de vakaların hızla artmasını değerlendiren Türk oyuncu ; ülkede 'a büyük bir tepki olduğunu belirtti. Johnson'ın virüsün yeni yayıldığı süre zarfında yaptığı büyük hatanın bedelini ödediğini ifade eden Eser, İngiltere'nin olayın ciddiyeti anlamakta geç kaldığını hatta büyük bir festival düzenlendiğini bu festivalin ardından o bölgede corona virüs vaka ve ölüm sayısının arttığını belirtti. İşte CNN Türk ekranlarına konuk olan Yılmaz Eser'in açıklamaları...

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İngiltere'de yaşayan Türk oyuncudan son dakika corona virüs açıklaması! Boris Johnson'ın açıklamalarından sonra o festival...
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