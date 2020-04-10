İngiltere'de yaşayan Türk oyuncudan son dakika corona virüs açıklaması! Boris Johnson'ın açıklamalarından sonra o festival...

İngiltere'de vakaların hızla artmasını değerlendiren Türk oyuncu Yılmaz Eser; ülkede Boris Johnson'a büyük bir tepki olduğunu belirtti. Johnson'ın virüsün yeni yayıldığı süre zarfında yaptığı büyük hatanın bedelini ödediğini ifade eden Eser, İngiltere'nin olayın ciddiyeti anlamakta geç kaldığını hatta büyük bir festival düzenlendiğini bu festivalin ardından o bölgede corona virüs vaka ve ölüm sayısının arttığını belirtti. İşte CNN Türk ekranlarına konuk olan Yılmaz Eser'in son dakika açıklamaları...