Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsveç'te yoğun bakıma alınmayan Koronavirüs hastası öldü!

'te yoğun bakıma alınmayan Koronavirüs hastası öldü!

'te skandal diye nitelendirilebilecek bir olay meydana geldi. İsveç'in Södertalje kentinde, boş yatak olmasına rağmen yoğun bakıma alınmayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 81 yaşındaki Süryani asıllı hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.4.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 12:42 ABONE OL
İsveç'te yoğun bakıma alınmayan Koronavirüs hastası öldü!
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Hanna Altınsu, Södertälje hastanesinde boş yer olmasına rağmen yoğun bakıma alınmadı ve hayatını kaybetti. Haberde, soluk alma zorluğu çeken Altınsu'nun, durumunun kötüleşmesine rağmen solunum cihazına bağlanmadığı belirtildi.

SVT'ye açıklamada bulunan Altınsu'nun oğulları Gabriel ve Daniel Altınsu, başka bir rahatsızlığı bulunmayan babalarının, birden fazla doktorun kararıyla yoğun bakıma alınmadığını söyledi.

Hastane Başhekim Yardımcısı Bengt Cederlund ise, Södertälje Hastanesi'nin 80 yaş üstü kişiler için yoğun bakımı reddetme politikasının olmadığını kaydetti. Cederlund, ''Son zamanlarda öğrendiğimiz şey, 80 yaşın üzerindekilerin yoğun bakımda iyileşme beklentilerinin çok düşük olması. Yoğun bakım ünitesi çok zorlu bir süreçtir ve 80 yaşı üstü hastaların hayatta kalma güçleri genellikle yoktur.'' ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
İsveç'te yoğun bakıma alınmayan Koronavirüs hastası öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA