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İtalyan mafyası devreye girdi! Halka coronavirüs yardımı...

Avrupa'da coronavirüs salgınından en fazla kayıp veren ülke olan İtlaya'da mafya devreye girdi. İtalyan mafyası yaşanan ekonomik kriz nedeniyle parası tükenen aileler tek tek tespit edilerek gıda ve para yardımında bulunuldu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 10.4.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 18:05 ABONE OL
İtalyan mafyası devreye girdi! Halka coronavirüs yardımı...

İtalya'da koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ederken; yaşanan ekonomik kriz nedeniyle parası tükenen aileler için mafya devreye girdi. İtalyan mafyası üyeleri parası biten kişileri tek tek tespit ederek, gıda ve para yardımında bulundu.

Koronavirüs (Covid-19) İtalya'da can almaya devam ederken, ülke ekonomisinin oldukça kötüye gitmesi ülkedeki mafyayı harekete geçirdi. İtalya'daki mafyalar, ülkenin Campania, Calabria, Sicilya ve Pugliya gibi maddi olarak iyi durumda olmayan bölgelerde yaşayan insanlara yiyecek yardımı yapmaya başladı. Durumun ardından İtalyan siyasiler hükümeti uyararak " Daha iyi bir tedbir alınmazsa mafya yönetimi ele geçirecek" denildi.

'MAFYALAR HALKIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİREBİLİR'

Calabria bölgesindeki Catanzaro Savcılığı'ndan Nicola Gratteri, "Bir aydan fazla süredir kafeler, dükkanlar, restoranlar kapalı durumda. Milyonlarca insan bir aydan fazla süredir gelir elde etmiyor ve ne zaman tekrar çalışmaya başlayabilirler bilmiyorlar. Eğer hükümet devreye girmezse, mafyalar insanlara sağladıkları hizmet ile halkın kontrolünü ele geçirebilecek" ifadelerini kullandı.
İtalya'da 3 milyon 300 bin kişinin işsiz kaldığı düşünülüyor.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da koronavirüs nedeniyle 18 bin 279 kişi yaşamını yitirirken; virüs tespit edilen vaka sayısı da 143 bin 626'ya çıktı.

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İtalyan mafyası devreye girdi! Halka coronavirüs yardımı...
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