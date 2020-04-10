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’dan ’ye yardım teşekkürü

, Avrupa’nın Kovid-19 ile mücadelesinde son olarak ’e tıbbi malzemeyle destek veren ’ye teşekkür etti

Giriş Tarihi: 10.4.2020 ABONE OL
NATO’dan Türkiye’ye yardım teşekkürü
NATO'nun Belçika'nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE), Türkiye'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Bosna Hersek'e gönderdiği tıbbi malzemeler için teşekkür edildi. SHAPE'in resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Türkiye Kovid- 19'la mücadele bağlamında Bosna Hersek'e yardım gönderdi. Pandemi sürecinde NATO müttefikleri ve ortakları birbirine destek olmaya devam ederek birlikte daha güçlü olduğumuzu gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.
Diğer taraftan, NATO da Milli Savunma Bakanlığı'nın Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya gönderdiği yardıma ilişkin mesajları resmi sayfasından paylaştı.Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine askeri kargo uçağıyla tıbbi yardım göndermişti. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan tıbbi malzemeleri taşıyan uçak, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın ardından yardımları Kosova'ya da ulaştırmıştı.
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NATO’dan Türkiye’ye yardım teşekkürü
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