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, ’nin İspanya ve İtalya’ya yardımlarını takdirle karşıladı

ABD ve Avrupa’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, ’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İspanya ve İtalya’ya yaptığı tıbbi malzeme yardımını takdirle karşıladıklarını söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.4.2020 08:19 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 08:24 ABONE OL
Pentagon, Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya yardımlarını takdirle karşıladı

Telekonferans yöntemi ile Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen Ryan, Rusya ve Çin'in NATO ülkelerinde salgına yönelik dezenformasyon yaptığını söyledi.

TÜRKİYE CÖMERT BİR ÜLKE

NATO ülkeleri arasında salgınla mücadele konusunda önemli bir işbirliğinin söz konusu olduğunu anlatan Ryan, bir soru üzerine Türkiye'nin İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımını takdirle karşıladıklarını söyledi. Ryan, "İspanya ve İtalya da bu yardımdan dolayı son serece müteşekkirdi. Türkiye'nin (Avrupa'da) başka bir ülkeye de yardım edip etmediğimden haberim yok ancak olursa da şaşırmam çünkü Türkiye oldukça cömert bir ülke." diye konuştu.

UÇAKLA YARDIM GÖNDERDİ

Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen tıbbi yardım malzemesini salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya'ya askeri uçakla göndermişti.

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Pentagon, Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya yardımlarını takdirle karşıladı
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