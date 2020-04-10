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Son dakika: ’nin iki uçak gemisinde daha Koronavirüs tespiti!

donanmasına bağlı USS uçak gemisinin ardından, USS ve USS Nimitz uçak gemilerinin mürettebatında da koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 10.4.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 15:30 ABONE OL
Son dakika: ABD’nin iki uçak gemisinde daha Koronavirüs tespiti!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD''nin donanmasında aktif görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin ardından, USS Ronald Reagan ve USS Nimitz uçak gemilerindeki mürettebatta da koronavirüs tespit edildi. Nimitz ve Reagan gemilerindeki vaka sayıları henüz açıklanmadı.

USS THEODORE ROOSEVELT'TEKİ VAKA SAYISI 416

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı John E. Hyten, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde bulunan 4 bin 865 kişide test yapıldığını duyurdu. 416 kişinin testinin pozitif çıktığı ve bunlardan 229'unun semptom göstermediği bildirildi.

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Son dakika: ABD’nin iki uçak gemisinde daha Koronavirüs tespiti!
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