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Son dakika: Corona virüsü balta girmemiş ormanlarına da sıçradı! Kabilesi nerede yaşıyor, virüs kabileye nasıl bulaştı?

salgınının bulaşmadığı yer kalmadı. Balta girmemiş ormanlarında dünyadan izole yaşayan adlı kabilede ilk coronavirüs vakası görüldü. Dünya genelinde 1 milyon 600 binin üzerinde vaka bulunan 95 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül coronavirüs salgını Amazonları da tehdit ediyor. Edinilen son dakika habere göre dünyadan izole balta girmemiş Amazon ormanlarında yaşayan arasında görülen coronavirüs kabileye nasıl sıçradı? Yanomami Kabilesi nerede yaşıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.4.2020 10:24 ABONE OL
Son dakika: Corona virüsü balta girmemiş Amazon ormanlarına da sıçradı! Yanomami Kabilesi nerede yaşıyor, virüs kabileye nasıl bulaştı?

salgını hızla yayılmaya devam ederken son dakika haberler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Balta girmemiş ormanlar olarak bilinen ormanlarında yaşaya dünyanın en izole kabilesi olan kabilesinde ilk koronavirüs vakası ortaya çıktı. Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, Yanomami kabilesindeki coronavirüs vakasının doğrulandığını bildirirken bağışıklık sistemi gelişmemiş olan bu topluluklar için 3 kat daha dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Peki nerede yaşıyor, virüs kabileye nasıl bulaştı?

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Son dakika: Corona virüsü balta girmemiş Amazon ormanlarına da sıçradı! Yanomami Kabilesi nerede yaşıyor, virüs kabileye nasıl bulaştı?
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