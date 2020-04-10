Son dakika: Corona virüsü balta girmemiş Amazon ormanlarına da sıçradı! Yanomami Kabilesi nerede yaşıyor, virüs kabileye nasıl bulaştı?

Coronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken son dakika haberler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Balta girmemiş ormanlar olarak bilinen Amazon ormanlarında yaşaya dünyanın en izole kabilesi olan Yanomami kabilesinde ilk koronavirüs vakası ortaya çıktı. Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, Yanomami kabilesindeki coronavirüs vakasının doğrulandığını bildirirken bağışıklık sistemi gelişmemiş olan bu topluluklar için 3 kat daha dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Peki Yanomami Kabilesi nerede yaşıyor, virüs kabileye nasıl bulaştı?