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Haberi: BM’den uyarısı geldi! 20 kat büyük olacak

Dünya corona virüsü salgını ile mücadelesini sürdürürken, geçtiğimiz aylarda Ortadoğu ve Asya’nın ana gündemi haline gelen ile ilgili BM’den korkutan açıklaması geldi. Hatırlanacağı üzere Afrika’daki bazı ülkelerde görülen çekirge istilasının son 70 yılın en büyük felaketi olacağı ön görülüyordu. Kuvvetli rüzgârlar ile diğer kıtalara da sıçramasından korkulan çekirge istilası ile ilgili BM, yağmur dönemini işaret etti. Her sene yağmur döneminde çekirge istilası yaşanan Doğu Afrika ülkelerinde bu sene 20 katı büyüklüğünde çekirge istilası ile karşı karşıya kalınacak. İşte BM’nin son dakika korkutan çekirge istilası açıklamaları…

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.4.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 17:06 ABONE OL
Son Dakika Haberi: BM’den çekirge istilası uyarısı geldi! 20 kat büyük olacak

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını her geçen gün etkisini arttırmaya devam ederken, bir korkutan açıklaması da BM'den geldi. Geçtiğimiz aylarda, Asya ve Afrika'da görülen son 70 yılın en büyük felaketi olacağı ön görülüyordu. Kuvvetli rüzgârlar ile diğer kıtalara ve ülkelere sıçramasından korkulan çekirge istilası ile ilgili , yağmur dönemini işaret etti. Her sene yağmur döneminde çekirge istilası yaşanan Doğu Afrika ülkelerinde bu sene 20 katı büyüklüğünde çekirge istilası ile karşı karşıya kalınacak. İşte BM'nin son dakika korkutan çekirge istilası açıklamaları…

BM'DEN KORKUTAN ÇEKİRGE İSTİLASI UYARISI!

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmeye çalışan Doğu Afrika ülkelerinin gelecek yağmur döneminde öncekilerin 20 katı büyüklükte bir çekirge istilasıyla karşılaşabileceğini bildirdi.

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Son Dakika Haberi: BM’den çekirge istilası uyarısı geldi! 20 kat büyük olacak
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