Son Dakika Haberi | Mutasyon incelemesinde korkutan sonuç! İtalya’daki corona virüsü diğerlerinden farklı mı?

Dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19 salgını şu ana kadar 1 milyon 600 binin üzerinde insanı enfekte etti ve 100 bine yakın insanı öldürdü. Türkiye de dahil dünyanın yarısından fazlası kısmi karantina ya da sokağa çıkma yasağı ile yaşıyor. Corona virüsü aşısı ve tedavisi ile ilgili umut verici gelişmeler yaşansa da, bilim dünyası kesin ve uzun vadeli bir çözüm bulabilmiş değil. Bunların yanında, tedavi çalışmalarını kolaylaştırma amacıyla virüsün genetik yapısı üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Cambridge Üniversitesi genetik uzmanı Peter Forster, COVID-19'a neden olan yeni corona virüsün 3 farklı tipinin olduğunu açıkladı.

ÜÇ FARKLI YENİ KORONAVİRÜSÜ TÜRÜ VAR

Corona virüsün nasıl evrim geçirdiğini/geçirebileceğini incelemek için yapılan çalışmada, tarih öncesi insan popülasyonlarının hareketinin araştırılmasında da kullanılan matematiksel ağ algoritması kullanıldığı belirtildi. Bilim adamları, insan hastalardan alınan ilk 160 tam viral genomu analiz ederek, mutasyon yoluyla yeni corona virüsün farklı türlerinin ortaya çıktığını tespit etti. Konu üzerinde çalışan ekip, ortaya çıkan sonuçları A, B ve C olmak üzere üç gruba ayırdı.