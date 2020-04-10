Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberi | Mutasyon incelemesinde korkutan sonuç! İtalya’daki corona virüsü diğerlerinden farklı mı?

Son Dakika Haberi | Mutasyon incelemesinde korkutan sonuç! ’daki corona virüsü diğerlerinden farklı mı?

Son Dakika Haberi... ’in Vuhan kentinden Avrupa ve başta olmak üzere dünyaya yayılan corona virüs kaynaklı KOVİD-19 hastalığı ile ilgili yeni araştırmalar yapılıyor. , ve 'dan araştırmacılar, corona virüsün nasıl evrim geçirdiğini/geçirebileceğini incelemek için filogenetik ağ analizi olarak bilinen genetik bir ağ tekniği kullandılar. Yapılan araştırma sonucunda, ve diğer bölgelerdeki corona virüsünün farklı olabileceği ortaya çıktı! Peki, corona virüsü mutasyon ve soyağacı incelemesinin sonucu, corona virüsü salgınının gidişatını değiştirebilir mi? İşte, İngiltere’de yapılan çalışmaya ilişkin dikkat çekici detaylar…

ABDULHAY SELİM DÜNDAR ABDULHAY SELİM DÜNDAR Dünya
Giriş Tarihi: 10.4.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 17:49 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Mutasyon incelemesinde korkutan sonuç! İtalya’daki corona virüsü diğerlerinden farklı mı?

Dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19 salgını şu ana kadar 1 milyon 600 binin üzerinde insanı enfekte etti ve 100 bine yakın insanı öldürdü. Türkiye de dahil dünyanın yarısından fazlası kısmi karantina ya da sokağa çıkma yasağı ile yaşıyor. Corona virüsü aşısı ve tedavisi ile ilgili umut verici gelişmeler yaşansa da, bilim dünyası kesin ve uzun vadeli bir çözüm bulabilmiş değil. Bunların yanında, tedavi çalışmalarını kolaylaştırma amacıyla virüsün genetik yapısı üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Cambridge Üniversitesi genetik uzmanı Peter Forster, COVID-19'a neden olan yeni corona virüsün 3 farklı tipinin olduğunu açıkladı.

ÜÇ FARKLI YENİ KORONAVİRÜSÜ TÜRÜ VAR

Corona virüsün nasıl evrim geçirdiğini/geçirebileceğini incelemek için yapılan çalışmada, tarih öncesi insan popülasyonlarının hareketinin araştırılmasında da kullanılan matematiksel ağ algoritması kullanıldığı belirtildi. Bilim adamları, insan hastalardan alınan ilk 160 tam viral genomu analiz ederek, mutasyon yoluyla yeni corona virüsün farklı türlerinin ortaya çıktığını tespit etti. Konu üzerinde çalışan ekip, ortaya çıkan sonuçları A, B ve C olmak üzere üç gruba ayırdı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi | Mutasyon incelemesinde korkutan sonuç! İtalya’daki corona virüsü diğerlerinden farklı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA