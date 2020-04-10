Son dakika haberleri: Bill Gates'ten çarpıcı coronavirüs yorumu! Covid-19 ortada yokken de söylemişti...

Microsoft'un kurucusu Bill Gates corona virüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. 67 yaşındaki Gates her 20 yılda bir corona virüs benzeri bir salgın ile karşılaşabileceğimiz görüşünde.

Salgına karşı mücadele kapsamıda milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı olan Bill Gates corona virüs ve etkileri hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Corona virüse karşı verilen mücadele hakkındaki görüşleri sorulan Gates Financial Times'a yaptığı açıklada oldukça dikkat çekici.

Daha önceki yıllarda salgın hastalıkların insanoğlunun en büyük sorunu olduğu iddiasını farklı platformlarda dile getiren Gates corona virüsü insanların hayatlarında yaşadıkları en büyük olay olarak nitelendirdi.

Bu salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirten Gates bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin de hayatımıza girmesini beklediğini belirtti. Gates ayrıca gerekli önlemler daha önce alınsaydı bugün harcadığımız trilyonlarca doların harcanmasına gerek kalmayacağını öne sürdü.