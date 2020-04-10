Son dakika haberleri: Brezilya Sağlık Bakanı'ndan dünyayı sarsan corona virüsü itirafı! 'Onlarla' müzakere edecekler

Antartika dışında bütün kıtalara yayılım gösteren yeni tip corona virüsü hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Salgın, Latin Amerika'da da etkisini gösterirken en çok etkilediği ülkelerden birisi de Brezilya oldu. 9 Nisan itibarı ile ülkede 16 bin 195 kişi corona virüse enfekte olurken 822 kişi Covid-19 nedeni ile hayata gözlerini yumdu. Koronavirüs Brezilya'da etkisini giderek arttırırken hükümetin yaklaşımı ise eleştiri yağmuruna tutuluyor.

BREZİLYA SAĞLIK BAKANI'NDAN ŞOKE EDEN CORONA VİRÜSÜ İTİRAFI!

Latin Amerika'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olmasına karşılık etkili bir mücadele sergilemediği gerekçesiyle eleştirilen Brezilya'da hükümet 'farklı' bir adım attı. Sağlık Bakanı tarafından yapılan ve itiraf niteliğinde olan açıklama, dünya gündemine bomba gibi düştü.

İşte, son dakika haberinin detayları ve o açıklama;