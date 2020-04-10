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: Ve yasaklanıyor! Çin'den hamlesi geldi

Tüketim alışkanlıkları nedeni ile yoğun bir şekilde eleştirilen Çin'den şaşırtan bir hamle geldi. Edinilen bilgisine göre, Çin Tarım Bakanlığı harekete geçerek ülkede tüketilecek hayvanlarla ilgili bir taslak metin hazırladı. Bakanlık, karara gerekçe olarak "medeniyetin gelişmesini", hayvan hakları konusundaki endişeleri" ve hayvanlardan insanlara hastalık geçişini önleme çabalarını gösterdi. Yaşanan bu gelişme dünya basınında da en çok öne çıkan son dakika haberleri arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 14:56 ABONE OL
SON DAKİKA: Ve yasaklanıyor! Çin'den corona virüsü hamlesi geldi

haberleri... Çin, corona virüsünün yarattığı olumsuz etkileri etkilemek kaldırmak için sosyal ve ekonomik olarak adım atmaya başladı. Covid-19'un merkez yayılım üssü olan Çin'in yemek tüketimi alışkanlıkları eleştiriliyordu. Öyle ki, yabani hayvan pazarındaki görüntüler uzun bir süre dünya gündeminde konuşulmuş ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Bu noktada, Çin hükümeti tarafından adım atıldı.

VE YASAKLANIYOR!

Çin Tarım Bakanlığı, et için yetiştirilen hayvanlar listesi yayımladı. Taslak listede bir hayvanın olmaması dikkat çekerken karara gerekçe olarak "medeniyetin gelişmesini", hayvan hakları konusundaki endişeleri" ve hayvanlardan insanlara hastalık geçişini önleme çabalarını gösterildi. İşte, son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA: Ve yasaklanıyor! Çin'den corona virüsü hamlesi geldi
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