SON DAKİKA: Ve yasaklanıyor! Çin'den corona virüsü hamlesi geldi

Son dakika haberleri... Çin, corona virüsünün yarattığı olumsuz etkileri etkilemek kaldırmak için sosyal ve ekonomik olarak adım atmaya başladı. Covid-19'un merkez yayılım üssü olan Çin'in yemek tüketimi alışkanlıkları eleştiriliyordu. Öyle ki, yabani hayvan pazarındaki görüntüler uzun bir süre dünya gündeminde konuşulmuş ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Bu noktada, Çin hükümeti tarafından adım atıldı.

VE YASAKLANIYOR!

Çin Tarım Bakanlığı, et için yetiştirilen hayvanlar listesi yayımladı. Taslak listede bir hayvanın olmaması dikkat çekerken karara gerekçe olarak "medeniyetin gelişmesini", hayvan hakları konusundaki endişeleri" ve hayvanlardan insanlara hastalık geçişini önleme çabalarını gösterildi. İşte, son dakika haberinin detayları...