Survivor'un favorilerinden Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında nereli?

Survivor hayatından önce futbolculuk yapan Aycan Yanaç, güzelliğiyle sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Kendine has özellikleri olan Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Instagram'da 185 bin takipçisi olan Aycan Yanaç, daha önce Türkiye milli takımında da forma giymişti. Özellikle Survivor'un yayınlandığı akşamlarda Twitter'da TT olan Aycan Yanaç hakkında detaylı bilgiler haberimizde; düzgün fiziği ile dikkat çeken Survivor'un favorilerinden Aycan Yanaç boyu kaç kaç kilo?

SURVİVOR FAVORİLERİNDEN AYCAN YANAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA BOYU KİLOSU KAÇ?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.