Android 11'in yeni özelliği ortaya çıktı! Google bakın neyi değiştirdi...

Android 11'in ekran görüntüsü alma özelliği hakkında bir takım tahminler vardı. Bazı kullanıcılar ekran görüntüsü almanın artık değiştirilmesi gerektiğini savunuyordu. XDA Developer ve çeşitli internet topluluklarında, Android 11'de beklenen yenilikler konularında ekran görüntüsü alma özelliği de gündeme getirildi. Sonunda bu konuyla ilgili olarak önemli bir kanıt ortaya çıktı.

Google Pixel 3'te Android 11 DP2 sürümünü kullanan bir Reddit kullanıcısı ekran görüntüsü arayüzünün bir anda değiştiğini ve yenisine geçiş yaptığını belirtti. Yeni arayüze geçişi tam olarak neyin tetiklediği bilinmezken, iOS 13'ü akıllara getiren bir animasyonun kullanıldığı görülüyor.

Ekran görüntüsü alındığında görüntü küçülerek sol alt köşeye kayıyor ve üzerine tıklayarak düzenlemeniz, kaydetmeniz mümkün hale geliyor.

Ayarlar menüsü veya bir internet sitesi gibi aşağıya doğru uzayan / ekrana sığmayan görüntüleri tek bir ekran görüntüsü haline getiren "Genişlet" butonu maalesef henüz çalışmıyor. Ekran görüntüsü aldığınızda Paylaş ve Düzenle butonları sizleri karşılıyor. (Shiftdelete)