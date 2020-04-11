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11'in yeni özelliği ortaya çıktı! bakın neyi değiştirdi...

koronavirüsüne karşı mücadelede aktif şekilde yer alırken, diğer yandan yeni ürünleri üstünde çalışmalara devam ediyor. Salgın nedeniyle çalışma takviminde bir takım değişiklikler yapan Google, sonuç olarak projelerini geliştiriyor. 11, Google'ın merakla beklenen yeni işletim sistemi sürümü. Android 11'in geliştiriciler için önizleme sürümü çıkmıştı. Son kullanıcılara sunulmasına ise daha zaman var. Bununla birlikte geliştiriciler önizleme versiyonundaki değişiklikleri paylaşıyor. Yeniliklerin neler olduğunu ortaya koyuyorlar. Android 11'de ekran görüntüsü alma özelliğinde büyük bir değişiklik olması bekleniyordu ve sonunda ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 11.4.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 12:28 ABONE OL
Android 11'in yeni özelliği ortaya çıktı! Google bakın neyi değiştirdi...

Android 11'in ekran görüntüsü alma özelliği hakkında bir takım tahminler vardı. Bazı kullanıcılar ekran görüntüsü almanın artık değiştirilmesi gerektiğini savunuyordu. XDA Developer ve çeşitli internet topluluklarında, Android 11'de beklenen yenilikler konularında ekran görüntüsü alma özelliği de gündeme getirildi. Sonunda bu konuyla ilgili olarak önemli bir kanıt ortaya çıktı.

Google Pixel 3'te Android 11 DP2 sürümünü kullanan bir Reddit kullanıcısı ekran görüntüsü arayüzünün bir anda değiştiğini ve yenisine geçiş yaptığını belirtti. Yeni arayüze geçişi tam olarak neyin tetiklediği bilinmezken, iOS 13'ü akıllara getiren bir animasyonun kullanıldığı görülüyor.

Ekran görüntüsü alındığında görüntü küçülerek sol alt köşeye kayıyor ve üzerine tıklayarak düzenlemeniz, kaydetmeniz mümkün hale geliyor.

Ayarlar menüsü veya bir internet sitesi gibi aşağıya doğru uzayan / ekrana sığmayan görüntüleri tek bir ekran görüntüsü haline getiren "Genişlet" butonu maalesef henüz çalışmıyor. Ekran görüntüsü aldığınızda Paylaş ve Düzenle butonları sizleri karşılıyor. (Shiftdelete)

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Android 11'in yeni özelliği ortaya çıktı! Google bakın neyi değiştirdi...
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