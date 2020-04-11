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tedavisi ile ilgili son dakika haberi: 'da corona virüsü tedavisinde kullanılan klorokin hastalarında umut verici gelişme

'da yapılan tedavileri ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Trump'ın açıkladığı ve ABD'deki sağlık yetkilileri ile de medya karşısında tartıştığı klorokin corona virüsü tedavisi için kullanılmaya başlanmıştı. Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan klorokinin hastaların yüzde 91,7'sini 10 gün içinde iyileştirdiği belirtildi. İşte, Fransa'da yaşanan corona virüsü tedavi sürecine ilişkin gelişmelerin detayı...

Giriş Tarihi: 11.4.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 14:39 ABONE OL
Corona virüsü tedavisi ile ilgili son dakika haberi: Fransa'da corona virüsü tedavisinde kullanılan klorokin hastalarında umut verici gelişme

Fransız basınında yer alan haberlerde, Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult'un yaptığı bir çalışma sonucu sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin virisü taşıyan 1061 kişide kullanıldığı kaydedildi. Bu kişilerin yüzde 91,7'si 10 gün içinde virüsü atlattı, 74-95 yaşlarındaki hastaların yüzde 0,5'i hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 tedavisinde klorokinin kullanımını savunan doktor olarak bilinen Dr. Raoult, 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Fransa'da Başbakanlık Kararnamesiyle klorokinin Kovid-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti. Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasaklamıştı.

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Corona virüsü tedavisi ile ilgili son dakika haberi: Fransa'da corona virüsü tedavisinde kullanılan klorokin hastalarında umut verici gelişme
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