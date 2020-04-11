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Ekmeği 5 TL'ye satan fırsatçılara ceza kesildi!

Bakırköy'de zabıta ekipleri, 48 saatlik sokağa çıkma yasağının uygulanacağının duyurulmasının ardından 1.5 TL olan ekmeği 5 TL'ye satan fırıncıya ceza kesti.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 14:52 ABONE OL
Ekmeği 5 TL'ye satan fırsatçılara ceza kesildi!

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmasının ardından yurdun bazı kesimlerinde panik havası yaşandı.

Bakırköy'de ise bir fırın kriz anını fırsata çevirerek normalde 1.5 TL olan ekmeği 5 TL'ye satmaya başladı.

Bakırköy zabıta ekipleri, fırsatçı esnafı affetmedi ve ceza kesti. Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri, fırının adresini tespit etti ve gereken işlemleri yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Sokağa Çıkma Yasağı'nın ardından ilçemizde bir fırının 5 TL'den ekmek satışı yaptığı tespit edilmiş, fırın hakkında idari ve cezai işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerimiz gerekli işlemleri başlatmıştır" dedi.

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Ekmeği 5 TL'ye satan fırsatçılara ceza kesildi!
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