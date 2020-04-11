Erdoğan’dan Johnson’a mektup

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İngiltere'nin hastanede koronavirüs tedavisi gören Başbakanı Boris Johnson'a taziye mektubu gönderdi. Mektupta Türkiye ve Birleşik Krallık'ın her alanda ilişkilerinin mükemmel olduğu vurgulanarak, "Biz de, zor günler geçirmekte olan dost ve müttefikimiz Birleşik Krallık'la dayanışmamızı göstermek için bugün (dün) Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz. Bu salgın hastalıkla mücadelenizde Zat-ı Âlinize bir kez daha acil şifalar diliyorum. Ata toprağınız olan ülkemizde sizi ağırlamak istediğimizi vurgulamak istiyorum" ifadelerine yer verildi. Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan Vucic'in oğlunun koronavirüse yakalanması dolayısıyla şifa dileklerini iletti. Görüşmede ayrıca salgın ile mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.KORONAVIRÜSE yakalanan ve 6 gündüryoğun bakımda olan İngiltereBaşbakanı Boris Johnson'ın sağlıkdurumuna ilişkin yapılan açıklamada,Johnson'ın tıbbi tavsiyelere uyduğu vemoralinin iyi olduğu belirtildi.