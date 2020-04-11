Google Chrome'un yeni özelliği çok işinize yarayacak! Chrome'da artık sekmeler için...

Google bir yandan COVID-19 salgınıyla mücadele için çeşitli projelerde yer alırken, diğer yandan mevcut hizmetleri ve ürünleri için güncellemelere devam ediyor. Bir süre önce popüler web tarayıcısı Google Chrome'un yeni sürümü yayınlanmıştı. Bununla birlikte Chrome sekmelerinde oldukça işinize yarayacak bir özellik de aktif edildi.

CHROME'UN YENİ SEKME ÖZELLİĞİ NEDİR?

Siz de Google Chrome kullanırken onlarca sekme açıyorsanız, Google'ın sekme karmaşıklığını giderebilecek bir çözümü var. Şirket, daha önce bazı kullanıcıların erişimine açılan ve etkin sekmelerinizi gruplandırmanıza olanak tanıyan özelliği herkes için kullanıma sundu.

Mac veya Windows kullanıcıları, Google Chrome'u en son sürüme güncelledikten sonra sekme grupları özelliğinden yararlanabiliyor.

GRUPLANDIRMA NASIL YAPILIR?

Yeni bir sekme grubu oluşturmak için tek yapmanız gereken, bir sekmeye sağ tıklayıp 'Yeni gruba ekle' seçeneğine tıklamak. Ardından Chrome, o sekmenin sol tarafına renkli bir nokta yerleştirecek.

Bu noktaya tıkladıktan sonra istediğiniz bir rengi seçebilir veya oluşturduğunuz sekme grubuna isim verebilirsiniz.

Aynı gruba eklemek istediğiniz diğer sekmelere de sağ tıklayıp 'Mevcut gruba ekle' diyerek, sekmeleri gruplandırabilirsiniz.

Oluşturduğunuz gruptan sekmeleri kaldırmak için ise yine sağ tıklayıp 'Gruptan kaldır' diyebilirsiniz. (Ensonhaber)