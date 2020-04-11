Google oyuncuları sevindirdi! Google Stadia ücretsiz oldu! Stadia nasıl kullanılır?

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Salgının yayılmasının önüne geçmek için sosyal izolasyon uygulanıyor. İnsanlar evlerine kapandı. Birçok kişi uzaktan eğitim alıyor, işlerini evinden yürütüyor. Diğer yandan insanlar evlerinde zaman geçirmek için internette sörf yapıyor, oyun oynuyor, sosyal medya platformlarına bakıyor. Teknoloji şirketleri de kullanıcıların evlerinde daha iyi zaman geçirmesi için çalışma planlarında bir takım değişiklikler yaptı. Google bu yüzden bulut tabanlı oyun servisi Google Stadia'yı ücretsiz hale getirdi.

GİRİŞ PAKETİ ÜCRETSİZ OLDU

Google, Google Stadia'nın giriş paketini ücretsiz hale getirdi. Google'ın koronavirüs ile mücadele adına böyle bir karar aldığını unutmamak gerek. Bu anlamda Evde kal çağrısına uyan ve evlerinde kalıp kendini izole eden herkes Google Stadia'yı ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilecek. Fakat Google'ın sürprizi bununla da bitmedi.

GOOGLE STADIA PRO ÜYELİĞİ DE ÜCRETSİZ OLDU

Google, Google Stadia'nın 129 dolarlık Pro üyeliğini de ücretsiz yaptı. Fakat ücretsiz pro üyelik için 2 aylık bir sınır bulunuyor. Yani iki aylık sürenin sonunda Google Stadia yeniden ücret almaya başlayacak.

GOOGLE STADIA NEDİR?

Google Stadia, insanların Chromecast Ultra ve Google Stadia oyun kolu dışında herhangi bir ek donanıma sahip olmaksızın oyun oynayabileceği bir sistem. Bu sistemde yer alabilmek için ise (temel paket) aylık 9,99 doları gözden çıkartmanız gerekiyor. Ayrıca bu fiyata oyunlar da dahil değil. Yani her oyun için ek ücretler ödemek zorundasınız. Google'ın bulut tabanlı oyun sistemine halihazırda bilgisayarlardan, Chrome OS destekli tabletlerden, Google Pixel telefonlardan ve bazı Android akıllı telefonlardan erişim sağlamak mümkün.

Google Stadia henüz Türkiye'deki kullanıcılara açılmadı. (Mynet)