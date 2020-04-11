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Hem yaşlı hem kronik hastaydı! Belediye Başkanı tüm şehre duyurdu: Coronavirüsü yendi!

'dan ile ilgili hem sevindiren hem de umut veren bir haber geldi. Ülkede tedavi gören en yaşlı hasta coronavirüsü yendi. 73 yaşındaki kadının kalp krizi ve zatürre geçirmesine rağmen virüsü yendiği belirtildi. Müjdeli haberi Vinnitsa Belediye Başkanı Sergey Morgunov şu sözlerle duyurdu: Size iyi bir haber vermek istiyorum. Şehrimizdeki en yaşlı korona virüsü hastamız sağlığına kavuştu. Kendisi tedavi esnasında kalp krizi geçirmişti. Korona virüsü yenmiş ve hastaneden taburcu edilmiştir

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.4.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 14:43 ABONE OL
Hem yaşlı hem kronik hastaydı! Belediye Başkanı tüm şehre duyurdu: Coronavirüsü yendi!

Ukrayna'da yaşayan 73 yaşındaki kadın, kronik hastalıklarına rağmen korona virüsü yenmeyi başardı.

Ukrayna'nın Vinnitsa şehrinde ikamet eden ve 73 yaşında olan kadın, kalp krizi ve zatürre geçirmesine rağmen korona virüse karşı verdiği mücadelede galip olan taraf oldu. Konuya ilişkin açıklama Vinnitsa Belediye Başkanı Sergey Morgunov tarafından yapıldı.

Sosyal medya hesaplarından halka seslenen Morgunov, "Size iyi bir haber vermek istiyorum. Şehrimizdeki en yaşlı (73) korona virüsü hastamız sağlığına kavuştu. Kendisi tedavi esnasında kalp krizi geçirmişti. Korona virüsü yenmiş ve hastaneden taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre ülke genelinde korona virüsü nedeniyle vaka sayısı 2 bin 511, can kaybı ise 73'ye yükseldi.

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Hem yaşlı hem kronik hastaydı! Belediye Başkanı tüm şehre duyurdu: Coronavirüsü yendi!
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