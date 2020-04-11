İngiltere ve Libya’ya tıbbi destek

Korona virüs salgını sonrası yardım isteyen 93 ülkenin 32'sine destek eli uzatan Türkiye'ye tıbbi malzeme talebi yağıyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleri, İngiltere ve Libya'ya dün sabah saatlerinde gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Libyalı kardeşlerimize ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ve danışma timlerimize sağlık malzemeleri gönderildi" ifadelerini kullandı. İngiltere'ye verilecek 100 bin adet cerrahi maske, yüz bin adet tulum ve 50 bin adet N95 maske ilk partisi dün sabah askeri kargo uçağı ile gönderildi. Bugün de gidecek ikinci kargo uçağı ile malzemelerin tamamı İngiltere'ye ulaşmış olacak. Gönderilen malzemelerin üzerinde her ülkenin kendi dilindeki çevirisiyle, Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den sevgilerle' notu yer aldı. Yaptığı insani yardımlarla dünyaya örnek olan Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadelede de insanlık için imkânlarını seferber ederken, kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını birinci sırada tutuyor. Yetkililer, ancak Türkiye'de kapasite fazlası bulunan malzemelerin diğer ülkelere yardım için gönderilebileceğini vurguluyor.ABD de, büyükelçilik yoluyla Türkiye'ye gönderdiği diplomatik nota ile koronavirüsle birlikte mücadele isteğini vurgulayarak, ihtiyaç duyulan medikal ürünlerin listesini yolladı. ABD, Türkiye'de fazla bulunan medikal ürünleri talep ederken, ABD'de fazla miktarda bulunan diğer sağlık malzemelerinin takas yöntemiyle Türkiye'ye verilebileceğini bildirdi. Türkiye, bu girişim üzerine medikal sektöründen firmaların iletişim bilgilerinin STK'lar aracılığına Ticaret Bakanlığı'na gönderilmek üzere toplamaya başladı. Türkiye korona virüs salgını boyunca kendi içinde yeni çözümler üretirken birçok ülkeye de yardım sağladı. Avrupa'dan 32, Afrika'dan 27, Asya'dan 25 ve Amerika'dan 9 olmak üzere toplam 93 ülke Türkiye'den işbirliği, yardım ve istisnai izin talebinde bulundu. Bu ülkelerin 39'unun taleplerine karşılık verildi. Özellikle salgının ciddi boyutlara ulaştığı ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeye tıbbi maske, ekipman ve dezenfektan teslimatı gerçekleştirildi.İngiliz medyası, Türkiye'nin yardımını manşetten verdi. Daily Mail gazetesi haberi yardımların üzerindeki Rumi'nin "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var... Karanlığın ardında nice güneşler var..." sözleriyle duyurdu.