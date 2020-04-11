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Koronavirüs salgını ile bir kez daha ortaya çıktı... İşte batı medeniyetinin gerçek yüzü!

Sözde uygar Batı medeniyeti mensubu ülkeler corona virüsü salgını ile bir kez daha nasıl bir karaktere sahip olduklarını sergiledi. Corona virüs salgınının ortaya çıkmasıyla beraber Avrupa ülkeleri birbirlerine yardım ederek dayanışma göstermek yerine, kendi vatandaşları olan yaşlılara bile 'Huzurlu ölüm hakkı' adı altında ölümü layık gördüler. İşte sözde uygar Batı ülkelerinin gerçek yüzü...

Giriş Tarihi: 11.4.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 15:15 ABONE OL
Koronavirüs salgını ile bir kez daha ortaya çıktı... İşte batı medeniyetinin gerçek yüzü!

Avrupa Birliği'nin insanlık adına geldiği nokta içler acısı. Fransa yeni yapılan covid aşısını Afrika'nın üzerinde deneme peşinde. Öte yandan korona sürecinde AB ülkeleri birbirine yardım etmeyerek, maske ve diğer sağlık ürünlerinin kavgasına düştüler.

Bu noktada ise Türkiye'deki meslek liseleri ise başarısıyla göz doldurdu. Meslek liseleri milyonlarca maske, tulum, kolonya, dezenfektan üretti. Ayrıca Türkiye Avrupa ülkelerine yaptığı yardımlar ile dikkat çekti.

Sözde uygar Avrupa, Batı medeniyetinin corona virüsü kabusu ve gerçek yüzü | Video

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK ÇALIŞMA

Türkiye salgının en başından itibaren ülkeye girişi ve yayılmasını engellemek amacıyla bütün kurumlarla etkin iş birliği içinde birçok tedbir aldı. Güçlü sağlık sistemi ile dünyaya örnek olan Türkiye, bu alandaki tüm tedbirleri önceden alırken, sosyal devlet anlayışı ile yurt çapında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için bütün kurumlarıyla adeta seferberlik içinde çalışma yürüttü. Hastane sayıları, kişi başına düşen yoğun bakım odaları ile farkını ortaya koyan Türkiye, bunun yanı sıra üretimin aksamaması için açıklanan ekonomik destek paketleri, ücretsiz maske dağıtımı, yaşlılara evlerinde maaş teslimi ve evsiz vatandaşlara konaklama gibi birçok alanda dünyaya örnek olacak çalışmalara da imza atıyor.

TÜRKİYE'DEN 30'UN ÜSTÜNDE ÜLKEYE DESTEK

Kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasının dışında yardım talep eden 30'un üzerinde ülkeye de destek veren Türkiye, sağlık alanında da birçok ülkeyle görüş alışverişinde bulundu. Alınan tedbirler kapsamında ilk olarak risk taşıyan ülkelere ve kademeli olarak da tüm komşu ülkelere sınır kapılarını kapatan Türkiye, daha sonra tüm ülkelere olan uçuşlara da ara verdi.

Yurt dışındaki vatandaşlarını da yalnız bırakmayan Türkiye, ilk olarak Vuhan'daki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişilik kafileyi, 1 Şubat'ta Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçakla Ankara'ya getirdi. Devam eden günlerde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirilen seferlerle buralardaki vatandaşların ülkeye getirilmesi sağlandı. Bu kişiler, hizmetlerine sunulan yurtlarda karantina süreçlerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderildi.

Yurt içinde de sıkı önlemler alan Türkiye'nin dünyaya örnek oluşturan sağlık sisteminde ortaya koyduğu başarısı üzerine birçok ülke bilgi paylaşımı talebinde bulundu.

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Koronavirüs salgını ile bir kez daha ortaya çıktı... İşte batı medeniyetinin gerçek yüzü!
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