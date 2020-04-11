Koronavirüste küresel tablo ağırlaşıyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 1 milyon 684 bin 281 olurken, 102 bin 053 kişi hayatını kaybetti, 375 bin 221 kişi de koronavirüsü yenmeyi başardı.En çok vaka görülen ülke 493 bin 87 ile ABD olurken ülkedeki can kaybı da 18 bin 325'e çıktı. Onu 157 bin 53 vakayla izleyen İspanya'da ölenlerin sayısı 15 bin 970, 147 bin 577 vaka ile üçüncü sıradaki İtalya'da da toplam ölüm sayısı 18 bin 849'a yükseldi..Can kayıpları İngiltere'de 8 bin 958'e, Fransa'da ise 13 bin 197'ye yükseldi.Salgınının ortaya çıktığı Çin'de perşembeden cumaya bir kişi hayatını kaybetti.AB ülkeleri, yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette uzlaşı sağladı.